Düren unterlag in einem engen Spiel am Sonntagabend mit 2:3 (32:30, 23:25, 20:25, 25:18, 13:15) und steht damit in der Best-of-three-Serie bereits mit dem Rücken zur Wand. Das zweite Spiel findet am kommenden Samstag (29.03.2025/18 Uhr) in Düren statt. Friedrichshafen hatte die Hauptrunde auf Platz drei beendet und war deshalb als Favorit in die Serie gegen den Sechtsplatzierten Düren gegangen.