Vor den Herbstferien: Reisende müssen an den Flughäfen lange Wartezeiten einplanen

Eurowings sieht eine Normalisierung der Abläufe an den NRW-Flughäfen

Die Fluggesellschaft Eurowings, die größte Airline an den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn, spielt die Probleme rund um die Gepäckabfertigung herunter. Das Unternehmen teilt dem WDR mit: " Obwohl es branchenweit aufgrund der Überlastung der Luftverkehrs-Infrastruktur weiterhin zu Engpässen (...) kommt, sehen wir insbesondere an den NRW-Flughäfen eine fortschreitende Normalisierung der Abläufe. "

Über solche Worte kann Gewerkschafter Tarim nur den Kopf schütteln. Auch darüber, dass der Staat seine hoheitliche Aufgabe, nämlich die Sicherheitskontrolle, an private Unternehmen abgegeben hat. Private Unternehmen erledigen die Aufgabe preisgünstiger, als wenn dies der Staat selbst machen würde. " Und da liegt das Problem ", sagt Tarim. Wenn das Sicherheitsunternehmen gewinnorientiert sei, versuche es, mit einer möglichst knappen Personaldecke ein Maximum an Fluggästen zu bedienen. Oder das Unternehmen biete seinen Beschäftigten nur Zeitverträge an. Im Ergebnis leide die Qualität.

Noch keine Aushilfskräfte aus der Türkei im Einsatz

Aus Sicht von Heiko Teggatz von der Gewerkschaft der Bundespolizei ist das Vorhaben des Staates, Sicherheitskontrollen an private Unternehmen auszulagern, gescheitert. Die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten der privaten Sicherheitsdienstleister seien " miserabel ", sagt er dem WDR . Die Gewerkschaft fordert, eine halbstaatliche Sicherheitsgesellschaft zu gründen, in der " man das Personal übernehmen könnte von den Privaten, aber in die öffentliche Hand bringen ". Der Staat könnte dann für bessere Arbeitsbedingungen sorgen und so letztendlich auch das Chaos mindern.