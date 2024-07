Düsseldorf: Fledermausstation sucht Verstärkung

Der Insektensmoothie tröpfelt aus der Pipette. Eine winzige, rosa Fledermauszunge saugt durstig die Wassertropfen, die Judith Funk ihrem kleinen Patienten vorbereitet hat. Die Langohrfledermaus June wird gerade aufgepäppelt.

June hatte sich in einer Klebefalle verfangen und das Gift aus der Falle hatte die Flügel stark verletzt. " Wie lange die Tiere hier bleiben ist unterschiedlich. Manche sind verletzt, andere brauchen Zeit, um sich auszuruhen und wieder zu Kräften zu kommen ", sagt Judith Funk.

"Dauerregen ist ein Problem"

Mehrere Dutzend Anrufe pro Woche sind es derzeit, die in der Fledermaus NRW Zentrale in Düsseldorf eingehen. " So viele Fledermäuse wie nie ", sagt sie werden derzeit in die Rettungsstation gebracht. Der Grund: das schlechte Wetter, denn bei Regen können Fledermäuse wegen ihres Ultraschalls nicht fliegen und jagen. Viele Tiere sind extrem geschwächt.

2000 Mücken pro Nacht

Judith Funk und Guido Hoehne bei der Pflege einer Fledermaus

Und die Tiere haben einen Riesenhunger, obwohl sie selber nur wenige Gramm wiegen, schafft es eine einzige Fledermaus bis zu 2000 Mücken zu fressen – in einer Nacht. "Dieses Jahr ist es aber besonders schlimm", sagt Guido Hoehne:

"Der Winter war mild, da haben die Tiere viel ihrer Energiereserven aufgebraucht und weil es jetzt viel regnet können sie nicht fliegen und leiden Hunger." Guido Hoehne, Fledermaus NRW

Gerade die Muttertiere fangen nicht genug, um sich selbst ausreichend zu versorgen, produzieren deswegen kaum Milch und können ihren Nachwuchs nicht füttern, erklärt er. Das führe im schlimmsten Fall dazu, dass die Jungtiere verstoßen werden.

Fledermaushilfe seit 10 Jahren

Mehr als hundert Fledermäuse haben die zwei in den vergangenen Jahren gerettet. Das Paar ist mit ihrer Arbeit seit mehr als 10 Jahren zu einer Institution in der Fledermausszene geworden. Ihre Düsseldorfer Wohnung ist in den vergangenen Jahren zu einer echten Fledermaus-Station geworden. Dafür mussten sie sich die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde einholen. Gerade in den Sommermonaten wird es stressig, wenn der Fledermausnachwuchs kommt. Fast stündlich klingelt dann das Fledermaus-in-Not-Telefon.

Hilfe durch Ehrenamtler gesucht

" Die Anrufe kommen teilweise aus dem ganzen Land ", sagt Guido Hoehne. Bei besonders schweren Fällen holen sie Hilfe bei Tierärztin Ulrike Morys. Denn manche der Artengeschützten Tiere sind schwer verletzt. Durch Katzen- oder Vogelangriffe. Schwache Fledermäuse sind leichte Beute. Die Babys brauchen in den ersten Wochen besonders viel Futter und Pflege.

Derzeit sei das kaum zu stämmen und deshalb suchen sie ehrenamtliche Unterstützung. Viele ihrer Patienten werden von Bürgerinnen und Bürgern gefunden. " Die bitten wir darum, die Fledermäuse selbst einzusammeln und zu uns zu bringen ", erklärt Judith Funk ihre Not.

Wichtig: "Bitte nicht füttern"

Damit das gut klappt, empfiehlt die Fledermaushelferin die geschwächten Tiere nur vorsichtig mit dickeren Handschuhen oder geschützt durch ein Handtuch anzufassen und geschützt in eine gelöcherte Box oder Schachtel zu legen. Anstelle von Futter, solle man den Tieren mit wassergetränkten Wattestäbchen etwas Flüssigkeit anbieten.

Langohrfledermaus June muss sich jetzt von ihren Verletzungen erholen. Am Ende geht es aber für alle wieder in die Freiheit. Da Fledermäuse reviertreu sind, werden sie da ausgesetzt, wo sie auch gefunden wurden.

Wenn eine Fledermaus freigelassen wird, dauert es aber nicht lange, bis das Telefon wieder klingelt und der nächste Notfall in die Fledermaus Station in Düsseldorf gebracht wird.

