Grill-Restaurants sorgen für dicke Luft in Kölner Viertel

Genau ein Jahr ist es her, da haben Techniker auf dem Dach des Grillrestaurants " Doy Doy Palast " im Kölner Eigelsteinviertel den ersten Abgasfilter installiert. Der Hochleistungs-Filter sollte bis zu 96 Prozent der Abgasbestandteile aus dem Grill-Rauch heraus filtern. Die übrigen vier Grill-Restaurants in dem Viertel folgten dem Beispiel des " Doy Doy Palast ".

Den Betreiber der Restaurants bliebt nicht viel anderes übrig. Denn ein Gutachten der Stadt Köln war im Jahr 2022 zu dem Ergebnis gekommen, dass der Grillrauch eine unzumutbare Belästigung für die Anwohner darstellt. Nach dem Einbau der Filter schien die Welt in dem Viertel wieder in Ordnung zu sein.

Aber jetzt beschweren sich wieder Anwohner über Qualm und Geruchsbelästigungen aus den Restaurants.

Hohe Feinstaubwerte am Eigelstein

Aufzeichnungen des weltweiten Projektes "World Air Quality Index" - eines privaten Netzwerks von Luftmessstationen - haben ergeben, dass die Feinstaubwerte in dem Viertel regelmäßig in der Mittagszeit und in den frühen Abendstunden stark ansteigen.