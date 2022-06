Totes Baby Rabea: Mutter festgenommen

"Dieser tragische Fall hat uns alle tief bewegt"

Das Baby war am 28. März 2022 von einer Passantin in einem Mülleimer am Mönchengladbacher Volksgarten gefunden worden. Die Obduktion ergab, dass der Säugling lebend zur Welt gekommen und später an den Folgen von Gewalteinwirkung gestorben ist. Norbert Schmitz, Leiter der Mordkommission: "Dieser tragische Fall hat uns alle tief bewegt und wir sind erleichtert, dass wir Rabeas Schicksal klären konnten." Die Ermittler selbst hatten das unbekannte Baby Rabea genannt. Das Kind wurde später nach einer öffentlichen Trauerfeier beigesetzt.