Fahrradstraßen als "Erziehungsmaßnahme" in Bonn

Seit 60 Jahren lebt Hans-Josef Hartmann in Bonn-Endenich. Früher sei die Röckumstraße ihr ‚Sunset Boulevard‘ gewesen, erinnert er sich. Weil der Sonnenuntergang immer so schön in der Flucht der Straße zu sehen gewesen sei. Doch seit in den letzten Wochen hier eine Fahrradstraße eingerichtet wurde, ist es für ihn nur noch die Papageien-Straße. " Schauen sie doch Mal, wie viele Farben es hier plötzlich auf der Straße gibt. Blau, Rot, Gelb, weiß ", erklärt Hartmann.

Bevormundungspolitik?

Hans-Josef Hartmann auf der Fahrradstraße

Für ihn ist das mit den Fahrradstraßen Bevormundungspolitik. " Ich halte von dem Scheiß nichts. Die Grünen wollen uns erziehen. Demokratie kennen die nicht mehr. Mir stinkt es bis hier oben ", erklärt er und deutet mit seiner Hand eine Linie unterhalb seines Kinns an. Er sei Rechtsanwalt, aber im Ruhestand. Sonst würde er die Stadt verklagen, grantelt er. In Bonn sind die Grünen stärkste Partei im Stadtrat und bilden mit SPD , Volt und der Linken eine Koalition.

Ganz anders sieht das Frank Stutzmann. Seit zehn Jahren fährt er hier Fahrrad, aber so schön wie die letzten Wochen sei es noch nie gewesen. Er findet das Konzept Fahrradstraße gut. Vor allem, dass Fahrradfahrer nebeneinander fahren dürfen. Auf anderen Verkehrsstraßen ist das nicht erlaubt. Da müssen die Fahrradfahrer sich dem Autoverkehr unterordnen. Auf Fahrradstraßen läuft es umgekehrt.

Erzwungene Erziehungsmaßnahme

Endlich müssten die Autofahrer Mal Rücksicht nehmen, freut sich Stutzmann. Wenn sie es denn tun. Doch heute machen das die Autofahrer, die ich beobachte. Hinter Fahrradfahrern gehen sie vom Gas, bremsen, lassen Fahrradfahrer passieren. Vielleicht liegt es an den dicken roten Markierungen an den Fahrbahnrändern. Es gilt Tempo 30.

Elena Fingerhut mit Hündin Suna

Auch Elena Fingerhut findet die Fahrradstraße gut. Sie geht hier mit ihrer Hündin Suna spazieren. Die ist erst 16 Monate alt, noch verspielt. Für sie ist es jetzt sicherer. Früher seien hier einige vollkommen rücksichtslos ganz eng an ihnen vorbeigefahren. Die Fahrradstraße sei jetzt auch eine erzwungene Rücksichtsmaßnahme.

Wohin mit den Autos?

Doch auf der Straße darf auf einer Seite jetzt gar nicht mehr geparkt werden. Wie viele Parkplätze hier weggefallen sind, ist unklar. Es sind aber einige und das in einer Straße, in der sich Mehrfamilienhaus an Mehrfamilienhaus reiht. Rentnerin Elena Kühl findet das nicht richtig. Die Stadt hätte garantieren müssen, dass die Anwohner die Parkplätze ersetzt bekommen. Irgendwo müssten die ihre Autos ja abstellen.