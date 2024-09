Streit im Wasserverband

Um den Hochwasserschutz hatte es im vergangenen April bei einer Sondersitzung des Wasserversorgungsverbands einen heftigen Streit gegeben. Swisttal warf der Stadt Euskirchen vor, zu wenig Rücksicht auf die Ortsteile unterhalb der Talsperre zu nehmen. "Da hätte ich mir mehr Verständnis gewünscht" , kritisierte Petra Kalkbrenner. Sie war damals gegen die Füllhöhe von 75 Prozent, war aber chancenlos. Die Gemeinde hat in dem Gremium nur vier Sitze, Euskirchen hat neun. Der neue Beschluss hat inzwischen für etwas mehr Ruhe gesorgt. "Es ist wichtig, dass wir zur Sachlichkeit zurückgekehrt sind und solche wichtigen Entscheidungen wieder einstimmig treffen" , sagt Sacha Reichelt.

Hochwasser-Schutzmaßnahmen: Euskirchen macht Druck

Bald soll wieder mehr Wasser in der Steinbachtalsperre sein.

In der neuen Vereinbarung ist der Hochwasserschutz jetzt zwar festgeschrieben, aber Euskirchen macht Druck, will möglichst schnell die Voraussetzungen dafür schaffen, die 75 Prozent Füllhöhe zu erreichen. Ein Passus sieht jährliche Kontrollen bei den Schutzmaßnahmen vor. Die Swisttaler Bürgermeisterin will sich aber nicht unter Druck setzen lassen. "Jeder wird weiter am Hochwasserschutz arbeiten, so gut und so schnell wie er kann."

Bezirksregierung hat das letzte Wort

Das letzte Wort hat allerdings die Kölner Bezirksregierung. Sie muss den Beschluss des Wasserverbandes genehmigen. Aber bis dann tatsächlich das erste Wasser in die Talsperre fließt, werden nach Schätzungen von Experten mindestens noch vier Jahre vergehen. Denn erst einmal muss die Talsperre entsprechend umgebaut werden.