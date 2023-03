Explosion in Eschweiler - zwei Menschen in Lebensgefahr

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Die Fußgängerzone in Eschweiler nach der Explosion

Unterstützung erhielten Polizei und Feuerwehr durch das Technische Hilfswerk Eschweiler. Gegen 2 Uhr nachts war das Feuer gelöscht. Allerdings wurden später noch Glutnester entdeckt. Rund 200 Kräfte seien im Einsatz gewesen. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Morgen weiter an. Die Behörden gingen zunächst von einem Unglück aus. Doch nun wird Fremdverschulden nicht mehr ausgeschlossen. " Eine Brandstiftung ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht auszuschließen ", so der Pressesprecher der Stadt Eschweiler.

Erneuter Schlag - nach der Flut 2021

Händler Klaus Robrecht - sein Laden ist auch vom Unglück betroffen