Muezzin darf ab Freitag in Köln-Ehrenfeld rufen

Eine Sprecherin der Stadt Köln sagte am Mittwoch, dass am Donnerstag ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt und der Ditib unterzeichnet werde, der den Weg für den Muezzin-Ruf frei macht. Alles weitere liege dann bei der Ditib . Die habe bereits unterschrieben, am Donnerstag werde noch die Unterschrift von Seiten der Stadt erfolgen.

Die Ditib steht dann in der Pflicht, die Anwohner unter anderem mit Flyern zu informieren. Für Donnerstagnachmittag hat die Ditib zu einer Informationsveranstaltung in die Zentralmoschee im Stadtteil Ehrenfeld eingeladen.

Befristetes Pilotprojekt

Ein Muezzin ruft zum Gebet

Der maximal fünf Minuten lange Muezzin-Ruf dürfe bei den Anwohnern der Moschee nur mit einer Lautstärke von höchstens 60 Dezibel ankommen, so die Sprecherin der Stadt. Das Pilotprojekt sei zunächst auf zwei Jahre befristetet. Basis sei die im Grundgesetz verbriefte Freiheit der Religionsausübung. Während in Kirchen die Glocken läuteten, um die Gläubigen zum Gottesdienst zu rufen, seien es in den Moscheen die Rufe des Muezzins.

Der Berliner Islamismus-Experte Ahmad Mansour kritisiert den Muezzinruf als " Machtdemonstration des politischen Islam ". Er ist der Auffassung, dass die Ditib der verlängerte Arm der türkischen Religionsbehörde in Ankara sei und Präsident Recep Tayyip Erdogan die Zentralmoschee in Köln-Ehrenfeld persönlich eröffnet habe. " Es ist verheerend, wenn ausgerechnet dieser Organisation jetzt eine derartige öffentliche Anerkennung zuteil wird ", so der Psychologe und Autor.

Kritik: Glockenläuten sei nicht mit Muezzin-Ruf zu vergleichen

Der Vergleich mit dem Läuten der Kirchenglocken überzeuge ihn nicht. " Beim Glockengeläut geht es um Klang, beim Muezzinruf geht es um konkrete religiöse Botschaften. " Der Muezzin rufe, dass es keinen anderen Gott als Allah gebe und dass Mohammed sein Gesandter sei. " Das ist also ein deutlicher Unterschied zu einfachem Läuten ."