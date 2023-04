Erster Wolfsriss im Kreis Viersen bestätigt

Drei tote Schafe waren am 19. März auf einer Weide in Kempen tot aufgefunden worden, ein Mutterschaf und zwei wenige Tage alte Lämmchen. Ein weiteres Tier war so schwer am Hals verletzt worden, dass es vom Tierarzt eingeschläfert musste.

Jetzt ist klar, dass dafür erstmals im Kreis Viersen ein Wolf verantwortlich war. In der Stadt Viersen war Ende 2020 bereits einmal ein Wolfsriss nachgewiesen worden.

Schäfer kann Entschädigung beantragen

Als Konsequenz aus dem amtlich bestätigten Nachweis kann der betroffene Schäfer jetzt bei der Landwirtschaftskammer Entschädigungszahlungen beantragen. Diese liegen je nach Art und Gewicht zwischen 50 und 150 Euro pro Tier.