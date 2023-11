Ritter und Bischof: Doppelter St. Martin in Düsseldorf-Derendorf

Seit mehr als fünf Jahrzehnten veranstaltet der Heimatverein Derendorfer Jonges den Martinszug durch den Düsseldorfer Stadtteil.

Nach Schätzungen der Polizei gehen inzwischen 2.000 Kinder und Erwachsene bei dem Laternenzug mit, jedes Jahr kommen mehr dazu. Insgesamt beteiligen sich vier Kindertagesstätten, eine Grundschule sowie die 5. und 6. Klassen der Justus-von-Liebig-Realschule in Derendorf. Der Derendorfer Heimatverein hat den Schulen zum Martinsumzug 60 große Weckmänner spendiert. Sie sollen die Kinder an die Tradition des Teilens erinnern.

St. Martin wird in verschiedenen Religionen verehrt

Der Martinszug geht zurück auf den heiligen Martin von Tours (316-397). Er ist einer der bekanntesten Heiligen in der katholischen Kirche, obwohl er nie offiziell heilig gesprochen wurde. In der orthodoxen, angelikanischen und evangelischen Kirche wird er ebenfalls als Heiliger vereehrt. Martin wurde als Sohn eines römischen Militärtribuns in Pannonien im heutigen Ungarn geboren.

Legende: Mantel mit Bettler geteilt

Ab 334 war Martin als Ritter der kaiserlichen Garde in Amiens stationiert. In dieser Zeit soll er - der Legende nach - einem unbekleideten Bettler begegnet sein. Mit seinem Schwert teilte er seinen Mantel mit ihm. In der darauffolgenden Nacht erschien ihm Christus, bekleidet mit dem halben Mantel, den Martin dem Bettler gegeben hatte. Diese Begegnung brachte Martin dazu, zum Christentum überzutreten und sich taufen zu lassen. Später wurde er sogar Bischof.

Doppelter Martin