Per Notruf im Wald geortet: Feuerwehr rettet verletzten Elfjährigen in Wesel

Der Chef der Weseler Kreisleitstelle lobte am Freitag in einer Mitteilung das "vorbildliche Verhalten" des Kindes, das maßgeblich dabei geholfen habe, es im Wald zu finden: "Dieser Fall zeigt, warum es so wichtig ist, dass bereits Kinder lernen, wie man sich in einem Notfall richtig verhält.“

Technische Ortung half zunächst nicht

Der Elfjährige sei zusammen mit einem Freund im Wald auf dem Mountainbike unterwegs gewesen und dabei gestürzt. Danach habe er den Notruf 112 gewählt, konnte im Wald aber zunächst nicht geortet werden, hieß es in der Mitteilung. Die Disponentin habe den Jungen am Telefon behalten, gezielt nach der Umgebung befragt und so den Standort ermitteln können.

Der Rettungswagen habe sein Martinshorn eingeschaltet und der Junge habe am Telefon angegeben, von wo er den Ton hörte. So sei der Wagen immer näher an die Jungen herangeführt worden, bis die technische Ortung schließlich klappte. Der Elfjährige wurde mit einem Feuerwehr-Quad aus dem Wald gerettet, wie der Kreis Wesel mitteilte.

Unsere Quellen: