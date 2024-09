Neues Gateway Terminal im Duisburger Hafen wird eröffnet

Es ist eine hochmoderne Umschlagsstation, die im Duisburger Binnenhafen entstanden ist. Sechs Kräne sollen an zwölf Gleisen jährlich eine Million Container von Zügen und LKW auf Schiffe umschlagen. So werden in Duisburg verschiedene Transportwege miteinander verbunden.

Container terminal ist klimaneutral

Das passiert klimaneutral. Denn das Duisburger Gateway Terminal produziert seinen eigenen Strom mithilfe von Wasserstoff. Es sei ein Projekt der Zukunft, heißt es vom Duisburger Binnenhafen. Das Duisburger Gateway Terminal ist auf dem Gelände des ehemaligen Kohle-Umschlagplatzes entstanden. „Mit der Umwandlung der Kohleinsel zum ersten klimaneutralen Containerterminal im europäischen Hinterland wird gezeigt, wie die transformativen Herausforderungen in den Binnenhäfen gemeistert werden können“ , sagt Marcel Lohbeck, Geschäftsführer des Bundesverbands Öffentlicher Binnenhäfen.

Duisburger Gateway Terminal soll Wirtschaftsstandort stärken

Das neue Gateway Terminal soll auch für die Region Duisburg und das Ruhrgebiet wichtig werden, erklärt Hafenchef Marcus Bangen: „Wir merken massiv das Interesse. Es werden mehr Möglichkeiten geschaffen, in Duisburg zu wachsen.“