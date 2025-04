"Ende für uns": Bayer verabschiedet sich von der Meisterschaft

Das ebenfalls enttäuschende 0:0 gegen Union Berlin in der Vorwoche und nun das 1:1 auf St. Pauli waren dann letztlich zu wenig, um noch entscheidend in den Meisterschaftskampf eingreifen zu können.

Alonso bemängelt zu viele Unentschieden

"Wir haben zu viele Unentschieden in dieser Saison - deswegen ist der Vorsprung so groß" , bilanzierte Trainer Xabi Alonso und sagte mit Blick auf den Meisterschaftskampf: "Es ist mathematisch nicht vorbei, aber wir wissen, dass wir fast keine Chance mehr haben" .