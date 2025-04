Flickenteppich an Bahnhöfen in Deutschland

Laut Gewerkschaft der Polizei ( GdP ) sei es so, dass Menschen kaum wissen können, ob an einem Bahnhof ein Waffenverbot gilt oder nicht. Andreas Roßkopf ist Vorsitzender des GdP-Bezirks Bundespolizei. Er bemängelt einen Flickenteppich bei den Regelungen. Bislang gebe es nur im Fernverkehr ein generelles Verbot. Roßkopf plädierte daher an alle 16 Bundesländer, einheitlich vorzugehen.

Wirksamkeit von Waffenverbotszonen umstritten

In Schleswig-Holstein gibt es bereits ein landesweites Waffenverbot im Nahverkehr. Berlin und Baden-Württemberg planen so ein Verbot. Bayern will ausdrücklich keine landesweite Regelung. Man wolle die Regelungen etwa den Gemeinden überlassen.

