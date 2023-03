Düsseldorfer Grundschule: Extra zahlen für saubere Toiletten?

An der St. Rochus-Grundschule in Düsseldorf-Pempelfort fehlt es an Geld, um die Schultoiltten mehr als einmal am Tag reinigen zu lassen. Viele Kinder weigerten sich daher, die oft dreckigen Toiletten noch zu benutzen.

Aus diesem Grund sammeln engagierte Eltern jetzt, um eine zusätzliche Reinigung der Schultoiletten am späten Vormittag zu bezahlen. Die Gesamtkosten dafür sollen sich auf zehn Euro pro Kind für das restliche Schuljahr belaufen.

Kinder trinken weniger, um nicht auf Toilette zu müssen

"Die trinken tatsächlich weniger. Also meine zwei Töchter kommen regelmäßig mit vollen Flaschen nach Hause. Sagen, sie wollten nichts trinken. Man merkt das ganz deutlich, dass die sich einfach ekeln", berichtet Julia Lampe, deren zwei Kinder die Grundschule besuchen, dem WDR.

Die Situation hat sich in den letzten Wochen zwar etwas gebessert, jedoch fehlt der Stadt nach eigenen Angaben das Geld für eine zweite Reinigung. Sollte sich an dieser Situation nichts ändern, dann wollen die Eltern der St. Rochus-Grundschule für ein gesamtes Schuljahr künftig 30 Euro pro Kind für eine zusätzliche Reinigung einsammeln.

