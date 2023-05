So bildet die Düsseldorfer Feuerwehr Rettungstaucher für den Rhein aus

Eine Person treibt hilflos im Rhein. Jetzt zählt jede Sekunde. Das Boot mit Christoph Gaillard und seinen Taucher-Kollegen von der Düsseldorfer Feuerwehr rauscht an, hebt und senkt sich. Das Wasser schäumt an den Seitenwänden. Gaillard springt ab, kopfüber mit gestrecktem Körper ins Wasser.

Mit einem Kopfsprung will Gaillard möglichst schnell sein

Das, was die Feuerwehr unter der Theodor-Heuss-Brücke in Düsseldorf trainiert, kommt in der Realität gar nicht selten vor. 18 Menschen hat die Düsseldorfer Feuerwehr im vergangenen Jahr aus dem Rhein gerettet. Bei zwei Menschen in Düsseldorf kam die Hilfe zu spät.

Treibgut und Schiffe können Rettung behindern

Die Düsseldorfer haben immer vier Feuerwehrleute in Alarmbereitschaft, die auf solche Tauch-Einsätze gehen können. Acht Wochen dauert so eine Ausbildung zum Feuerwehrtaucher. An ihr nehmen Berufsfeuerwehrleute teil, die auch als Taucher eingesetzt werden sollen.

Die Person muss richtig gesichert werden

Strudel und Strömungen sind hierbei nicht die einzigen Herausforderungen: "Wie fährt man an? Wo ist die Person, die gerettet werden soll? Wie sieht sie aus?" , nennt Gaillard Fragen, die bei einer solchen Rettung eine Rolle spielen.

Hinzu kommen Treibgut und Schiffe. Beim Retten müsse er schauen, die Person richtig zu sichern.