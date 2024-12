Bei einem Großbrand in einer Autowerkstatt in Düsseldorf-Flingern mussten am Sonntagabend rund 50 Anwohner ihre Wohnungen zeitweise verlassen. Verletzt wurde laut Feuerwehr aber niemand.

In der Spitze waren bis zu 130 Einsatzkräfte vor Ort, durch die Lage in einem Hinterhof war der Brandherd in einer großen Halle nur schwer erreichbar. Anwohner wurden wegen der Geruchsbelästigung und intensiven Rauchentwicklung zeitweise über die NINA-App gewarnt.

Feuer griff kurzzeitig auf Nachbargebäude über

Beim Eintreffen des ersten Löschzugs stand die Halle mit der Autowerkstatt bereits in Vollbrand. Die Halle ist laut Feuerwehr Teil eines größeren Gebäudekomplexes. Kurzzeitig sprangen die Flammen auf Nachbargebäude der Werkstatt über, in der auch Wohnungen untergebracht sind.

Vorsorglich mussten deshalb knapp 50 Anwohner mehrerer Hausnummern ihre Wohnungen vorübergehend verlassen. Die Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung des Brandes auf die Wohnungen jedoch schnell unterbinden.

Keine Verletzten bekannt

Der Rettungsdienst untersuchte alle betroffenen Anwohner, stellte jedoch keinerlei Verletzten fest. Noch während des laufenden Einsatzes konnten alle wieder in ihr Zuhause zurück.

Umfangreiche Nachlöscharbeiten

Bis in den frühen Montagmorgen hatte die Feuerwehr mit den Nachlöscharbeiten zu tun, da sich das Feuer in eine Zwischendecke ausgebreitet hatte. Die Einsatzkräfte mussten die Decke deshalb stückweise abtragen.

Die Brandstelle wird weiterhin routinemäßig kontrolliert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Anwohnermeldungen über eine Explosion konnte die Feuerwehr bisher nicht bestätigen.

