Palmen, Orangenbäume, türkisblaue Pools, sonnige Strände - ungefähr so sieht es normalerweise in Florida und an der US-Golfküste aus. Das ist jetzt anders: Der Südosten der USA erlebt zurzeit Rekordschneefälle, es ist klirrend kalt. In der Stadt New Orleans in Louisiana fielen laut US-Wetterdienst an einem Tag mehr als 17 Zentimeter Schnee, das ist der höchste Wert seit 1948.

Entsprechend überrascht von dem ganzen Schnee sind etwa die Tiere im Houston Zoo in Texas: Ein kleiner Elefant trompetet vor Freude. Und auch viele Menschen staunen. In Baton Rouge in Louisiana lieferten sich etwa dutzende Menschen eine Schneeballschlacht.

Allerdings haben die Schneefälle auch ernste Konsequenzen: Behörden haben Kälte- und Sturmwarnungen ausgesprochen, es gibt auch Tote. Für den Norden der USA warnte der Wetterdienst vor Temperaturen von bis zu minus 30 Grad Celsius.

