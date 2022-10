Döppersberg: Bröckelmauer vor Gericht

Die Stadt Wuppertal war zur Verhandlung am Landgericht mit Anwalt und Justiziar vertreten, die Beklagten wiederum fanden gerade so im Verhandlungssaal Platz: Planer, Architekten und Bau-Unternehmer sehen sich einer Klage gegenüber, in der es um viel geht: 6,3 Millionen Euro veranschlagt die Stadt für Abriss und Neubau der Mauer. Käme es dazu, würde das neue "Tor der Stadt" erneut zur Großbaustelle.

Viele technische Fragen

Gütetermin vorm Landgericht Wuppertal

Der mögliche Weg bis dahin ist aber noch weit. Denn erstmal müssen viele Details geklärt werden: Kommt der verwendete Kalkstein aus einem Steinbruch aus Dietfurt oder aus Kaldorf? Was für den Laien nach Lappalie klingt, ist genauso wichtig, wie die Frage, aus welcher Schicht-Tiefe er abgebaut wurde.

Wasser in der Mauer

Denn aus all dem ergibt sich wohl, wie druckfest und vor allem frostbeständig die verwendeten Mauersteine sind. Die, so die Stadt in der Verhandlung, auch nicht fachgerecht eingebaut worden sein könnten. Wichtig sei nämlich auch das Gefälle, in dem der Regen abläuft. Stimme das nicht, wie eben am Döppersberg, dringe das Wasser in den nicht geeigneten Stein ein. Die Folge: Die jetzt zu beobachtenden "Abplatzungen". Und somit Gefahr für die unter der Mauer her gehenden Passanten.