100 Jahre Glockenläuten im Kölner Dom

"Läuten gleich die Glocken? " Diese Frage hört Markus Lang fast täglich – und muss sie in schönster Regelmäßigkeit mit " Nein " beantworten. Lang beaufsichtigt seit beinahe 20 Jahren den Glockenturm des "Dicken Pitter ". Und der läutet in der Regel nicht während der Öffnungszeiten des Turms, sondern nur an hohen kirchlichen Feiertagen.

Jetzt feiert der " Dicke Pitter " – die Petersglocke – ein rundes Jubiläum: Vor 100 Jahren wurde er gegossen. Anderthalb Jahre später kam er in Köln an. Und da war buchstäblich ganz Köln auf den Beinen: Die Kinder hatten schulfrei, Menschenmassen scharten sich um den Dom, als die große Glocke, mit Kränzen geschmückt, hier ankam. Selbst Elvis wäre wohl kaum so empfangen worden.