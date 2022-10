Depeche Mode kommen nach Düsseldorf

Konzerte in Düsseldorf am 4. und 6. Juni

Ab Ende Mai stehen dann auch Konzerte in Deutschland auf dem Tourplan: Im Düsseldorfer Stadion sind zwei Auftritte geplant: am 4. und am 6. Juni. Konzerte soll es auch in Leipzig, München, Frankfurt am Main und Berlin geben, zudem in Bern in der Schweiz und in Klagenfurt in Österreich.

" Wir dürfen Musik machen und Musik für euch spielen ", sagte der 60-jährige Gahan. Er hoffe, dass die Band einen kleinen Beitrag für mehr Freude und Zusammenhalt in einer Welt im dauernden Aufruhr leisten könne. Es wird die 19. Tournee und das 15. Album für Depeche Mode. Zuletzt erschien 2017 "Spirit".

Depeche Mode wurden vor mehr als 40 Jahren unter anderem von Martin Gore, Dave Gahan und Andrew Fletcher in Basildon östlich von London gegründet. Sie gelten mit mehr als 100 Millionen verkauften Tonträgern als eine der erfolgreichsten Bands der Welt.