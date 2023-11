"Es fühlt sich gerade schlimmer an, nichts zu tun"

Wer sind die Menschen, die hinter dieser Friedensdemo stehen? " Von einer Gruppe jüdischer und palästinensischer Freunde aus Köln ". So steht es in der Profilbeschreibung des Instagram-Accounts " Palestinians and Jews for Peace ", mit dem alles begann.

Es ist diese Beschreibung, die Swetlana Nowoshenova so glücklich macht. Sie ist Jüdin und hat Familie und Freunde in Israel und Palästina. Seit den Ereignissen vom 7. Oktober war sie auf der Suche nach Menschen, die verstehen, was sie durchmacht. Aber ihre Einstellung zu Israel wurde nicht gern gesehen:

" Es gibt Menschen auf der einen Seite und Menschen auf der anderen Seite und dazwischen gibt es nichts. Und wenn man, Gott bewahre, als Jüdin die israelische Politik kritisiert - was dann für Angriffe kommen! ".

Sorgen, Ängste und Wut teilen

Zwei Frauen bemalen zusammen ein Plakat für die Demonstration "Palestinians and Jews for Peace" und fordern die Befreung von Geiseln.

Mit " Palestinians and Jews for Peace " hat sie einen Raum gefunden, um ihre Sorgen, Ängste und auch ihre Wut mit Menschen, die ähnliche Biografien haben, zu teilen. Gegründet haben den Account zwei Freundinnen: Kristina Bublevskaya, Jüdin aus Russland, und Zeynep Karaosman, Palästinenserin.

Die beiden bilden zusammen mit Swetlana und Nadine Migesel das Kernteam. Sie nutzen jede freie Minute, die ihnen neben ihren Vollzeitjobs bleibt, um Interviews zu geben, Flyer zu verteilen, einfach auf ihre Botschaft aufmerksam zu machen.