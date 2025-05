Knie-OP: Nationalspieler Kleindienst fällt monatelang aus

" Tim hat sich während des Bayern-Spiels das Knie verdreht, der Meniskus ist beteiligt. Er muss sich in der nächsten Woche einer Operation im Knie unterziehen, er wird mehrere Monate ausfallen ", sagte Virkus.

Kleindienst hatte in der abgelaufenen Saison 16 Bundesliga-Tore für die Borussia erzielt und auch in der Nationalmannschaft überzeugt. " Wir alle wissen von der Wichtigkeit von Tim. Jetzt gilt es, ihn zu unterstützen, dass er so schnell wie möglich wieder fit wird ", sagte Trainer Gerardo Seoane.

