NRW-Firmen im Knebel von Trumps Anti-Woke-Politik

Von dringlichen Ratschlägen der US-Industrieverbände berichtet der Manager einer deutsch-geführten Firma in Texas dem WDR: " Nehmt besser alles von euren Websites, was woke klingt. Gestaltet eure Texte und Angebote neu und passt auf: Über Frauenquoten redet ihr nicht, über Afroamerikaner nicht, über Energiesparen erst recht."

Ein ganzer Katalog von Formulierungen solle plötzlich umschifft werden, sagt der Mann, der lieber anonym bleiben möchte. Alles, was sich richtig anfühle, dürfe nicht mehr gesagt werden. So müsse sich das früher in der DDR angefühlt haben, sagt der Manager. Von anderen Zeiten wolle er gar nicht reden.

Emmericher Unternehmer steht zu seinen Werten

Wim Abbing, Unternehmer

Der Emmericher Unternehmer Abbing will sich von so etwas nicht einschüchtern lassen. Sein Unternehmen stehe zu seinen Werten. " Wir nehmen gar nichts von unserer Website ", sagt der Chef, dessen Tochtergesellschaft Probat Inc. in den USA zwei Fabriken hat. " Nichts in der Richtung wird nicht geschrieben sein ."

Auch der jährliche Nachhaltigkeitsbericht, der ESG-Report, werde auf der Website stehen bleiben. Der Bericht, zu dem die EU alle größeren Unternehmen verpflichtet, könnte jetzt in den USA als Rechtsverletzung gelten. Darin werden Punkte behandelt, von denen Trump einfach nichts mehr hören will: Energieverbrauch, CO2-Ausstoß, Einhaltung der Menschenrechte oder Fragen der Unternehmensethik.

Vorsichtiger klingt der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer in Leverkusen, der schließlich mit Bill Anderson einen Texaner an der Spitze hat. Seit der Übernahme von Glyphosat-Hersteller Monsanto hat Bayer neben einem Rechtsstreit engste Verbindungen in die USA.

Firmensprecher Markus Siebenmorgen erklärt dem WDR: " Wir setzen uns weiterhin für Vielfalt ein und wollen ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem Chancengleichheit und Inklusion für alle gelten." Dies spiegele nicht nur die Werte von Bayer wider, sondern helfe dem Konzern auch dabei, ein noch stärkeres und innovativeres Unternehmen zu werden.

Anwalt: Trumps Kampagne verstößt gegen Völkerrecht

Während manche Wirtschaftsanwälte in Düsseldorf dazu raten, mit besonnenen Formulierungen in Deckung zu gehen, plädieren andere Unternehmensberater dafür, nicht einzuknicken. Der renommierte Wirtschafts-, Europa- und Verfassungsrechtler Ulrich Karpenstein rät betroffenen Unternehmen gar zu einer Unterlassungsklage vor deutschen Zivilgerichten.

Insbesondere Vertragspartner der US-Botschaft könnten sich dagegen wehren, dass das Ansinnen der USA gegen die Anti-Diskriminierungs-Gesetzgebung verstoße, sagt Karpenstein, der auch Vizepräsident des Deutschen Anwaltvereins ist. Dann würde festgestellt werden, dass das, was die USA veranlasst hätten, in Europa gegen die Anti-Diskriminierungs-Gesetzgebung verstoße. " Wir sehen das als einen völkerrechtswidrigen, unionsrechtswidrigen und grundrechtswidrigen Eingriff in die Unternehmenspolitik der betroffenen Unternehmen ."

Mehr als an europäisches Recht müssten sich die betroffenen Unternehmen nicht halten. "Wir halten insofern zwar eine Prüfung anhand des europäischen Rechts immer für richtig. Soweit das aber eingehalten wird, hat die europäische Rechtsordnung natürlich Vorrang gegen irgendwelche exterritorialen Machtbefugnisse der neuen US-Administration. "

Liminski: Hoffe, dass Firmen Haltung zeigen

Nathanael Liminski, NRW-Minister für Internationales

Mit Sorge blickt auch der NRW-Minister für Internationales und Europaangelegenheiten auf das Dilemma. " Ich befürchte in der Tat, dass deutsche Unternehmen mit Blick auf ihren Wertekodex Abstriche machen", so Nathanael Liminski. Das liege am Ende in der Verantwortung der Unternehmensleitungen. " Es zeigt sich erst im Gegenwind, wie ernst man es denn meinte und insofern hoffe ich, dass hier deutsche Unternehmen Haltung zeigen ", so Liminski. Gleichzeitig gebe es natürlich ein Interesse am wirtschaftlichen Austausch. " Und insofern muss man hier zu einer guten Balance kommen. "