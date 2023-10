Cold Case um totes Baby im Oberbergischen: Mutter gesucht

Sein kurzes Leben dauerte nur wenige Stunden: ein kleiner Junge starb, weil er einfach in einen Hauseingang gelegt wurde - im Winter. 2003 findet eine Frau das Kind bei einer Außentemperatur von drei Grad. Die schnelle Hilfe ist ohne Erfolg – der kleine Junge stirbt im Krankenhaus. Es hat sich in all den Jahren nie eine Spur auf die Mutter ergeben. Die Kölner Polizei lässt nicht locker und geht mit dem Fall erneut an die Öffentlichkeit.

" Viel zu dünn angezogen "

"Das Kind sollte gefunden werden" , sagt Ermittlerin Kerstin Nolte von der Kölner Polizei. Sie bearbeitet die sogenannten Cold-Cases, Fälle bei denen es um Tötungsdelikte geht und die schon länger zurückliegen. Die Ermittlerin geht davon aus, dass die Mutter das Kind an dem Abend des 12. Dezember 2003 vor die Eingangstür eines Hauses in Eckenhagen legte.

Alte Frau konnte Tür nicht öffnen

Man habe DNA Spuren an dem Klingelknopf festgestellt. Was die Mutter offenbar nicht wusste, so die Ermittlerin weiter, dass in dem Haus eine sehr alte Frau lebte, die nicht mehr gut laufen konnte. Die Bewohnerin konnte, so formuliert die Ermittlerin weiter, damals nicht die Eingangstür öffnen, sondern blickte nur aus dem Fenster. Von dort konnte sie das Kind nicht sehen, und die Mutter war ohnehin schon weg.

Erst als eine Frau, die sich um die Bewohnerin kümmerte, ans Haus kam, wurde der Junge gefunden. Sofort begannen die Ermittlungen der Polizei: Zeugenaufrufe und Hausbefragungen. Die Ermittler riefen auch etliche Frauen dazu auf, Speichelproben abzugeben. Aber alles ohne Erfolg. DNA -Material der Mutter und auch des Vaters liegen zwar vor. Eine heiße Spur hat sich aber auch dadurch bis heute nicht ergeben.

Hoffnung der Polizei

Die Ermittlerin hofft darauf, dass sich irgendwer im Bereich Eckenhagen oder im Oberbergischen Kreis daran erinnert, dass eine junge Frau schwanger, vielleicht überfordert war und später kein Kind vorweisen konnte. Es geht aber auch noch um einen anderen Punkt, sagt die Kölner Polizei: "Die Suche richtet sich auch nach dem Vater, möglicherweise gibt es auch einen Mann, der sich erinnert, eine Beziehung geführt zu haben, aus der möglicherweise eine Schwangerschaft entstanden ist."

Erfahrene Ermittlerin bearbeitet viele Fälle – " jeder hat etwas Tragisches "

In der Cold-Case Abteilung der Kölner Polizei liegen noch etliche ungelöste Mord- und Tötungsdelikte. Jeder Fall habe etwas Besonderes oder Tragisches, sagt Ermittlerin Nohl. In dem Fall des toten Kindes sagt sie: "Immer, wenn ein Säugling unter diesen Umständen abgelegt wird und sich eine Mutter nicht mehr anders zu helfen weiß, als das Kind im Dunkeln und in der Kälte abzulegen, dann macht das schon etwas mit einem."

Der kleine Junge wurde Tage nach seinem Tod auf einem Kindergräberfeld auf dem Westfriedhof in Gummersbach beerdigt. Zuvor gaben ihm offenbar die Behörden den Namen Dominik.

Über dieses Thema berichten wir auch am 23.10.2023 um 19:30 Uhr in der Lokalzeit Köln im WDR-Fernsehen.