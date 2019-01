Die Schlange vor dem Bonner Brückenforum reichte am Samstagmittag (19.01.2019) um mehrere Häuserblocks und war mehrere hundert Meter lang. Alle, die hier in der eisigen Kälte anstanden, wollten eine von den 500 angebotenen Komparsenrollen in der Fernsehserie Babylon Berlin ergattern. Eine Agentur hatte zum Casting gerufen. Mehrere tausend Menschen aus ganz NRW waren dem Aufruf gefolgt - darunter viele Studenten, aber auch Rentner.

Zu viele Interessierte: Zweiter Castingtermin geplant

Doch schon am frühen Nachmittag war klar, dass nicht alle in der Schlange es tatsächlich noch zum Castingtermin schaffen würden. So wurden unter den Interessierten Fragebögen verteilt, mit denen sich die Menschen auch noch nachträglich bewerben können. Außerdem soll es laut Agentur am kommenden Samstag (26.01.2019) noch einen zweiten Castingtermin in Düren geben. Die Produktion zeigte sich überrascht vom großen Interesse

Gangster , Henker, Kneipengänger