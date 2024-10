Kölner Haie lassen überforderten Düsseldorfern keine Chance

Köln fertigte die DEG am Freitagabend vor 13.102 Zuschauern im ausverkauften Düsseldorfer Dome mit 6:2 (4:0, 2:1, 0:1) ab und schoben sich in der DEL-Tabelle auf Platz sechs vor. Düsseldorf enttäuschte über weite Strecken und bleibt nach der achten Niederlage im zehnten Saisonspiel Tabellenletzter.

"Das ist sehr schwer in Worte zu fassen" , sagte Düsseldorfs Kapitän Philipp Gogulla nach dem Spiel bei "Magenta-Sport". "Wenn du nach dem ersten Drittel 0:4 zurückliegst, ist es schwer, ein Eishockey-Spiel zu gewinnen. Wir geben den Kölnern zu viele 100-prozentige Chancen, Köln hat heute verdient gewonnen. Wir sitzen in der Kabine und fragen uns, was los ist. Dann geht's nur noch über den Kampf. Wir müssen sehen, dass wir uns da unten rausarbeiten. Das geht nur über harte Arbeit."