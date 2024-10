"Aura" ist das Jugendwort des Jahres 2024. Es setzte sich bei der diesjährigen Abstimmung vom Langenscheidt Verlag knapp vor "Talahon" und "Schere" durch. Aura bezeichnet die persönliche Ausstrahlung oder den Eindruck, den eine Person auf andere macht. Das Wort werde von Jugendlichen aber oft auch scherzhaft verwendet, so der Verlag. In der Jugendsprache komme nämlich auch eine negative Aura oder "Minus-Aura" vor, etwa durch einen peinlichen Fehltritt. " Ich dachte, es gibt keine Stufe mehr und bin gestolpert – minus 50 Aura ", nennt Langenscheidt als Beispiel.

Kritik: Jugendwort zu alt und unbenutzt

Seit 2008 wird jährlich das Jugendwort des Jahres gekürt. Und so alt wie das Wetteifern um Worte ist auch die Kritik daran. Die zur Wahl stehenden Jugendworte gelten mal als längst veraltet, sorgen für Schlagzeilen wie der 2020 eingereichte Begriff "Hurensohn" oder werden als wenig umgangssprachlich kritisiert.

Stimmte in der Anfangszeit der jährlichen Wahl noch eine festgelegte Jury ab, in der natürlich auch Erwachsene saßen, gibt es mittlerweile ein Online-Voting. Und da wird einfach oft gewählt, was gefällt. Ob also "Smombie", "I bims" oder "smash" - alles Jugendworte aus den vergangenen zehn Jahren - wirklich so üppig im Gebrauch stehen, wie eine Wahl vermuten lässt, darüber lässt sich streiten.

Dass es manchmal jedenfalls auch sehr alte Bekannte auf die Nominiertenliste schaffen, bewies zum Beispiel die Wahl 2023. Da mogelte sich das Wort "Yolo" auf die Top-Ten-Liste - obwohl es bereits 2012 das Jugendwort war.

Influencer sucht das "Boomerwort des Jahres"

Influencer Levi Penell

Auch TikToker Levi Penell hat sich kritisch mit dem Wort-Wettbewerb auseinandergesetzt und quasi mit einem Gegenwort seine satirische Antwort darauf gefunden. Statt Boomer, die über das Jugendwort mit abstimmen, ließ er unlängst seine jungen Follower über das "Boomerwort des Jahres" abstimmen. Es sollte ein altes Wort sein, das viel zu selten benutzt wird.

Und die Community machte dankbar mit. Zur Auswahl standen Wörter wie "knorke", "schnabulieren" oder "Papperlapapp". Durchgesetzt hat sich am Ende aber "Sportsfreund".

Das Susanne-Daubner-Comeback

Sie verkündet weiterhin das Jugendwort des Jahres: Susanne Daubner

Doch zurück zum Jugendwort. Zum jährlichen Prozedere gehörte über Jahre auch die lieb gewonnene Tradition, dass Nachrichtensprecherin Susanne Daubner das Jugendwort offiziell auf den Social-Media-Kanälen der Tagesschau verkündete. Damit sollte 2024 eigentlich Schluss sein. Das hatte die Tagesschau-Sprecherin jedenfalls erst im Juli angekündigt.