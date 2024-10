Beim 1. FC Köln fehlen die defensiven "Basics"

FC laut Statistik nicht so schlecht

Trainer Gerhard Struber sprach nach dem Spiel von "nicht erreichten Basics" . Damit spielte er vermutlich auf Laufintensität und Zweikampfstärke an. Denn in diesen Punkten kauften die Lilien dem FC in den entscheidenden Momenten den Schneid ab. "Natürlich ist das frustrierend, wenn man das so erlebt" , sagte der Österreicher.

Der Frust sitzt also tief am Geißbockheim - vor allem, wenn man sieht, dass die Gesamtstatistiken sich eigentlich nicht so schlecht lasen: Die Zweikampfquote schlug nur leicht zu Gunsten des SVD aus, beim Ballbesitz hatten die Kölner klare Vorteile. Der FC lag in der Schussstatistik vorne. So könnte man das noch fortführen.

Hübers: "Schlechter Tag bei Taktik und Mentalität"

Doch am Ende machte Darmstadt aus elf Versuchen fünf Treffer, Köln aus 15 nur einen. Was dem FC wirklich zu denken geben sollte, ist jedoch weniger die Chancenverwertung, sondern viel mehr das desolate Abwehrverhalten bei Kontern.