Nach Buttersäure-Tat in Bonn: Geschäftsführer setzt Belohnung aus

Jürgen Harder ist noch immer fassungslos: "Wer ist so schwachsinnig und verübt so eine Wahnsinnstat?" Der Geschäftsführer des Brückenforums in Bonn Beuel läuft durch seinen Veranstaltungsraum und zeigt die deutlichen Flecken, die die Buttersäure hinterlassen hat. In der Luft liegt noch immer der penetrante Geruch von Erbrochenem.

"Wir waren am Samstag hier beim Aufbau, mit vielleicht zwanzig Mann", erinnert er sich. Am Abend sollte eigentlich eine Kampfsportveranstaltung im Brückenforum stattfinden. "Und dann haben wir gemerkt, dass es auf einmal angefangen hat zu stinken." Erst hätten sie noch versucht, selbst den Geruch zu neutralisieren. Am Ende aber doch die Polizei und schließlich die Feuerwehr verständigt.

Zehntausende Euro Schaden

Die hat schließlich mehrere Flaschen mit Buttersäure gefunden und einen Großeinsatz ausgelöst. Die Kennedybrücke war über Stunden bis in den späten Nachmittag komplett gesperrt, die Veranstaltung am Samstag und ein Flohmarkt im Brückenforum am Sonntag wurden abgesagt.

Der Schaden geht sicherlich in die Zehntausende: "Am Samstag war hier alles vollkommen ausverkauft, Tickets über 50.000 Euro", sagt Harder. Wann das Brückenforum wieder für Veranstaltungen öffnet, ist noch nicht klar: "Am Mittwochabend ist hier ein Tanzabend, danach haben wir hier jeden Abend ein Event. Ich hoffe, dass das stattfinden kann."

1000 Euro Belohnung

Ob das klappt, hängt unter anderem davon ab, ob der Boden schnell repariert werden kann. Im schlimmsten Fall muss das Parkett in Teilen rausgerissen und erneuert werden. "Die Frage ist auch, ob wir bei den Stühlen eine Grundreinigung durchführen müssen", so Harder. Wenn der Gestank auch dort feststitzt, kann es noch dauern.

Die Buttersäure hat auf dem Parkett deutliche Spuren hinterlassen.

Wer die Flaschen mit Buttersäure im Brückenforum aufgestellt und verteilt hat, ist noch vollkommen unklar. "Ich kann bei uns kein Motiv erkennen, ich kann beim Veranstalter kein Motiv erkennen." Die Polizei ermittelt, hat bislang aber noch keine konkreten Hinweise.

"Das ist so eine Wahnsinnstat", sagt Jürgen Harder: "Deshalb möchte ich gerne 1000 Euro ausloben für sachdienliche Hinweise an die Kriminalpolizei, wer das hier verursacht hat. Das macht uns so viel Stress. Unglaublich, was da passiert ist."

