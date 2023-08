Bundeskanzler Scholz besucht Düsseldorfer Büdchen

" Ja, dat is eine Ehre ", rheinländert Bedri Ponik. Nervös wirkt der 43 Jahre alte Betreiber eines Büdchens in Düsseldorf-Unterbilk aber nicht. Seit 13 Jahren führt er den Betrieb, in der Hand seiner Familie ist die Trinkhalle schon länger.

Und jetzt kommt am Nachmittag halt Bundeskanzler Olaf Scholz. " Der kriegt erstmal was zu trinken, wenn er mag ", sagt Ponik. Etwas zu essen habe er nicht vorbereitet: " Aber wir können ja eine Pizza bestellen ", schmunzelt der Mann nicht ganz ernst gemeint.

Scholz: Büdchen stärken Zusammenhalt

An Bedris Trinkhalle in Düsseldorf-Unterbilk kaufen sich die Anwohner nicht einfach nur etwas, sondern treffen sich. Auf der Terrasse wird Kaffee oder Bier getrunken und direkt daneben Boule gespielt. Das will sich Bundeskanzler Olaf Scholz heute anschauen.

Bedri Ponik freut sich auf den Kanzlerbesuch

Denn Büdchen hätten eine lange Tradition in Düsseldorf und im Rheinland und würden den Zusammenhalt stärken, heißt es auf seiner Internetseite. Bedri Ponik sieht das genauso: " Hier ist der Angelpunkt von allem ", sagt er. Wenn zum Beispiel jemand eine Wohnung suche, komme er oder sie zum Büdchen, um nachbarschaftliche Infos zu kriegen.

Erst Büdchen, dann Unternehmertag

Erst am Samstag hatte Düsseldorf seinen traditionellen Büdchentag gefeiert. Trinkhallen boten dabei ein extra Programm mit Musik und Kunst. Bundeskanzler Olaf Scholz will deshalb heute auch mit den Organisatoren des Büdchentags sprechen.

Danach wird es für ihn weniger bunt. Im Anschluss des Büdchenstermins wird der Kanzler am frühen Abend eine Rede auf dem Unternehmertag NRW halten, der auch in Düsseldorf stattfindet.