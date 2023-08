Tag des Büdchens: Der Kiosk als Ikone des Alltags

Einmal im Jahr ist in Düsseldorf Büdchentag. Das heißt, Menschen kommen an ihren Lieblingskiosken zusammen und feiern eine Art kleines Stadtfest in der Nachbarschaft - mit Musik, Kunst und Kinderspiel. Das geht auch so leicht, weil die Bude eben nicht nur ein Verkaufskiosk ist. Das Büdchen ist Treffpunkt, Notfallladen und Kummerkasten in einem. Seit 2020 zählt die Trinkhallenkultur offiziell zum immateriellen Kulturerbe des Landes NRW.

Dorfplatz der Großstadt

Wie sagte Dortmunds Bürgermeister Thomas Westphal mal so schön: " Die Trinkhalle ist der heimliche Dorfplatz der Großstadt. " Und auch im Ruhrgebiet feiert man natürlich den "Tag der Trinkhallen" mit viel Tam Tam. Wer aber glaubt, die Bude sei eine Erfindung des Ruhrpotts, der irrt sich.

Trinkhalle mit sauberem Wasser

70er-Jahre: Bude im Ruhrgebiet