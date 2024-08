Bürger protestieren gegen Neubaugebiet im Düsseldorfer Norden

Am heutigen Nachmittag will eine Initiative vor der Sitzung des Bezirksausschusses ihrem Ärger über die Pläne der Stadt Luft machen.

In der Nähe von Schloss Kalkum im Düsseldorfer Norden soll ein fast 40 Fußballfelder großes Areal bebaut werden. Dort soll auf heutigem Ackerland ein Quartier mit 550 Wohneinheiten entstehen. Dazu kommen eine Schule, Sportflächen, eine Pflegeeinrichtung, Straßen und Parkhäuser. Die Wohnungen sollen laut Stadt in Form eines " Mehrgenerationen-Campus " ein generationenübergreifendes Wohnen ermöglichen.

Gegner wollen Versiegelung des Areals verhindern

Die Gegner kritisieren, dass für das Projekt "Nördlich Kalkumer Schlossallee" 27 Hektar wertvolles Land versiegelt werden soll. In einer Online-Petition haben sich bereits 3.000 Menschen dagegen ausgesprochen.

Gabriele Gießmann von der Bürger-Gruppierung " Grüner Norden Düsseldorf “ sagte dem WDR: " Es gibt im Düsseldorfer Norden genügend andere Flächen, wo ein solches Projekt realisiert werde könnte ."

Konzept mit Generationsquartier hat sich im Wettbewerb durchgesetzt

Die Stadt Düsseldorf hatte für das Projekt einen Architekten-Wettbewerb ausgeschrieben. Darin hatte sich der Entwurf der Venus Architekten GmbH aus Hamburg gemeinsam mit zwei Kölner Architekten durchgesetzt.

Das Konzept habe eine ganz eigene Ausprägung für die Generationenquartiere gefunden, die sich vom klassischen Städtebau unterscheide, teilte die Stadt mit.

Bürgerinitiative will Umdenken in Politik erreichen

Eigentlich ist das Mammut-Bauvorhaben schon beschlossene Sache. Dennoch kämpfen die Gegner weiter dagegen. Die Sprecherin des Nachbarschaftsbündnisses, Gabriele Gießmann: " Wir hoffen, dass es in der Politik noch zu einem Umdenken kommt. Deswegen protestieren wir vor dem Bezirksausschuss ". Ihre Initiative will erreichen, dass die freie Fläche als Gegengewicht zur Verschlechterung des Klimas erhalten bleibt.

Wohnraum ist in Düsseldorf extrem knapp

Fakt ist, dass der Bedarf an Wohnraum in Düsseldorf extrem hoch ist: Laut einer aktuellen Wohnungsmarktanalyse des Pestel-Institut s aus Hannover fehlen in Düsseldorf fast 4.700 Wohnungen. Außerdem müssten in den kommenden Jahren abgewohnte Wohnungen ersetzt werden.

Deshalb müssten in der Stadt fast 3.900 Wohnungen pro Jahr neu gebaut werden, um die entstehenden Lücken zu schließen, so das Institut. 2023 sind aber in Düsseldorf nur gut 2.000 neue Wohnungen gebaut worden, wie aus der Landesstatistik von IT.NRW hervorgeht.

Über dieses Thema berichten wir auch im Radio auf WDR2 und im Fernsehen in der Lokalzeit Düsseldorf.

Unsere Quellen: