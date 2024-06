Lagerhalle in Vollbrand: Feuerwehreinsatz in Kamp-Lintfort

Bei Eintreffen der Feuerwehr habe die Halle in Vollbrand gestanden, so Feuerwehrsprecher Michael Rademacher. Der aufsteigende Rauch sei weithin sichtbar gewesen. Es handele sich um ein "verlassenes ehemaliges Betriebsgelände des Bergbaus" in der Nähe zur Moerser Stadtgrenze. Der Brand beschränke sich auf die Halle.

Zu Verletzten ist der Feuerwehr aktuell nichts bekannt. Es sei allerdings nicht auszuschließen, dass sich Menschen in der Halle aufgehalten hätten. Die Feuerwehr sei in den vergangenen Jahren bereits mehrmals wegen kleinerer Löscheinsätze zu der Halle ausgerückt, die auch von Unbefugten genutzt werde.

Feuerwehr warnt vor Brandrauch

Wegen des Brandes warnt die Feuerwehr in Kamp-Lintfort aktuell vor Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag. Es sei nicht auszuschließen, dass der Rauch gesundheitsschädlich ist. Über die Warn-App NINA warnte die Feuerwehr am frühen Nachmittag, Anwohner sollten sich sofort in geschlossene Räume begeben.

Inzwischen konnte die Feuerwehr die Flammen zwar eindämmen, dennoch rechnet Sprecher Michael Rademacher damit, dass der Einsatz noch bis in den Abend hinein andauern wird.

