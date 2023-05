Großeinsatz in Bornheim: Vater und Kind im Rhein verunglückt

Am Rhein in Bornheim-Hersel waren am Pfingstmontag rund 170 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, des DRK, der Wasserrettung des Rhein-Sieg-Kreises und der DLRG Troisdorf im Einsatz. Gesucht wurde mit Booten, Tauchern und Rettungsschwimmern. Auch zwei Hubschrauber unterstützten die Suche nach dem vermissten Vater (36) und seinem siebenjährigen Sohn. Als beide nach etwa einer Stunde nahe der Rheininsel bei Bornheim-Hersel gefunden wurden, begannen die Helfer sofort mit Rettungsmaßnahmen.

Kinder gingen in einem Seitenarm des Rheins planschen

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers werden beide zur Stunde reanimiert. Der Junge soll bei Bornheim Hersel mit einem anderen Kind in einen Seitenarm des Rheins gebadet haben. Die beiden Nichtschwimmer sollen dort in Not geraten sein, berichtete ein Sprecher der Bonner Feuerwehr dem WDR.

Eines der Kinder habe sich selbst retten können. Der Vater des siebenjährigen Jungen soll in den Rhein gesprungen sein, um sein Kind aus dem Wasser zu holen. Die beiden wurden laut Feuerwehr von der Strömung abgetrieben.