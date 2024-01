Bonner Stadtdechant Picken gestorben

Der Bonner Stadtdechant und Münsterpfarrer Wolfgang Picken ist tot. Das teilte das Katholische Stadtdekanat Bonn am Samstag mit. Der 56-jährige Picken sei am selben Tag " nach einer kurzen, aber hochaggressiven onkologischen Erkrankung " gestorben, hieß es. Am Sonntag wäre er 57 Jahre alt geworden.

" Im Gebet und in Gedanken sind wir bei seiner Familie und bei den vielen Menschen, die sein so plötzlicher Tod sprachlos zurücklässt ", hieß es vonseiten des Stadtdekanats. Es wurde gebeten, aus Rücksicht auf die Angehörigen von weiteren Rückfragen zurzeit Abstand zu nehmen. Am späten Samstagnachmittag sollte in der Münsterbasilika in Bonn für Picken gebetet werden. Gelegenheit zur Verabschiedung am Sarg werde es von Sonntag an in der Krypta der Basilika geben.

Picken begrüßte Kritik an Kardinal Woelki