Neues Licht für Kölner Dom • Drei Jahre haben die Arbeiten gedauert, an Ostern soll es so weit sein: Die letzten Scheinwerfer werden noch ausgerichtet, dann erstrahlt der Kölner Dom in neuem Licht. Die alten Halogen-Leuchten wurden durch energiesparende LEDs ersetzt.

Bombenverdacht in Dorsten • Am Bahnhof in Dorsten im Stadtteil Rhade vermuten Kampfmittelexperten eine Weltkriegsbombe. Heute Vormittag klärt sich, ob und wie sie entschärft werden muss. Bei einer notwendigen Evakuierung wären bis zu 1.500 Dorstener betroffen, die ihre Häuser und Büros für die Zeit verlassen müssen. Auch die Bahnstrecke Borken - Dorsten wäre dann dicht.

Fake News aus NRW geht viral • In sozialen Medien verbreitet sich ein Video über ein frei erfundenes Gewaltverbrechen. Auf Tiktok und Instagram soll eine Frau auf einem Spielplatz in Köln-Ehrenfeld einen Syrer erstochen haben. Die Polizei dementiert die Existenz eines solchen Verbrechens. Eines der Videos mit der Falschmeldung auf Tiktok hat mehr als 600.000 Aufrufe. Einige Fotos, die online kursieren, stammen von älteren Polizeieinsätzen in Kroatien, Estland und Berlin.

ARD-Doku über Fynn Kliemann • Er war einer der erfolgreichsten YouTuber Deutschlands, sorgte unter anderem mit Heimwerker-Videos für Millionenklicks, stürmte die Musik-Charts und designte Kleidung. Dann zerstörte ein Enthüllungsvideo von TV-Moderator Jan Böhmermann nicht nur die Glaubwürdigkeit des Influencers, sondern auch seine Karriere. Kliemann zog sich zurück. Vom Aufstieg, Fall und einem erhofften Comeback erzählt die Dokumentation "Fynn Kliemann - Ich hoffe, ihr vermisst mich", die ab heute in der ARD Mediathek zu sehen ist.