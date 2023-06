Wohin mit den Autos in der Bonner Südstadt?

Weniger Autos, mehr Lebensqualität

Am Bonner Talweg sind die meisten Geschäfte und Cafés im Viertel.

Auf zwei ehemaligen Parkplätzen am Bonner Talweg sitzen Lina Vogelbruch und Leo Brandt. Die Tische und Stühle gehören zu einem Café. Wie andere Außengastronomien dürfen sie auf Antrag bis zu zwei Parkplätze belegen. " Ich finds gut, denn sonst kann man hier gar nicht draußen sitzen" , sagt die 24-jährige Vogelbruch. Für sie steige die Lebensqualität, wenn generell weniger Autos im Viertel wären. Auch Brandt stimmt zu. Der 28-Jährige sehe im Urlaub in Italien oder Frankreich, dass dort viel mehr Leben draußen auf der Straße stattfinde als in Deutschland.

Parkplatzsuche am Krankenhaus

Im Auto zu warten, ist für Gregor Schirgen Gewohnheit.

Mitten zwischen Fahrradstraßen und Anwohnerparkplätzen liegt das Krankenhaus St. Elisabeth. Gregor Schirgen sitzt in seinem Auto und wartet auf seine Frau. Einmal im Jahr fährt der 70-Jährig sie für eine Untersuchung hierhin. "Wir haben hier eigentlich immer Probleme einen Parkplatz zu finden" , sagt er. Er wundert sich, heute doch noch einen freien Platz gefunden zu haben. Als seine Frau Martina aus dem Krankenhaus kommt, erzählt sie, wie nervös sie früher war, als sie noch selbst fuhr: " Dann hat mein Mann gesagt: Komm ich fahr dich, setz dich ab und warte dann im Auto auf dich."