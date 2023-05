Die Brötchentaste um das Auto kurz und kostenlos zu parken - Fluch oder Segen?

Mancherorts gibt es sie schon, die sogenannte Brötchentaste: In Bergisch Gladbach kann an allen Parkscheinautomaten 15 Minuten lang gebührenfrei geparkt werden, und in Köln ist sie zumindest in einigen stark frequentierten Geschäftsstraßen aktiv - etwa im Zentrum Porz oder an der Severinstraße in der Innenstadt.

Handelsverband sieht Entscheidungshoheit vor Ort

Dass die FDP gerade unter anderem durch die bundesweite Einführung der "Brötchentaste" laut Bild-Zeitung eine " Park-Revolution " plant, stimmt zumindest aus Sicht dieser Kommunen nicht. Der Städte- und Gemeindebund hatte zudem 2003 bereits darauf hingewiesen, dass die "Brötchentaste" Bürgern nutzt und eine flexiblere Parkraum-Bewirtschaftung in NRW gefordert.

Ich wundere mich sehr über diesen Vorstoß der FDP. Das ist doch eher Politik der 60er Jahre. Dorothee Saar, Leiterin für Verkehr und Luftreinhaltung bei der Deutschen Umwelthilfe