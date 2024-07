Haben Reisende Anrecht auf eine Entschädigung?

Grundsätzlich ja. Durch die EU-Fluggastrechteverordnung haben Reisende die Möglichkeit, bei Verspätungen oder Ausfällen Ansprüche gegenüber der Fluggesellschaft geltend zu machen. Das können beispielsweise Betreuungsleistungen sein wie Getränke, Essen oder eine Unterkunft, wenn durch eine Verspätung längere Wartezeiten entstehen.

Abgesehen davon steht ihnen laut Fluggastrechteverordnung ab drei Stunden Verspätung unter bestimmten Bedingungen eine Ausgleichszahlung zu, also eine Entschädigung für den Ärger, den sie durch Verspätung oder Ausfall hatten. Die Höhe dieser Entschädigung hängt von mehreren Faktoren ab: Wie lang ist die Strecke des ausgefallenen Flugs? Wie kurzfristig wurden die Passagiere über die Annullierung informiert? Wie viel später kommen sie an ihrem Ziel an?

Der Haken: Laut Verbraucherzentrale NRW haben Reisende keine Ansprüche auf Entschädigung, wenn die Airline nachweisen kann, dass die Verspätungen und Ausfälle auf außergewöhnliche Umstände zurückgehen. " Das sind zum Beispiel Naturkatastrophen und Terrorwarnungen - also alles, was die Airline nicht vermeiden kann, auch wenn sie alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift ", erklärt Michael-Matthias Nordhardt von der ARD -Rechtsredaktion. Im Falle der weltweiten Computer-Panne vom 19. Juli ist das nicht ganz eindeutig.

"Ob jetzt der Computer-Ausfall in diese Kategorie fällt - ich denke, das wird in den nächsten Tagen diskutiert werden." Michael-Matthias Nordhardt, ARD-Rechtsredaktion

Eurowings verkündete auf seiner Webseite bereits: " Alle von der IT-Störung betroffenen Prozesse liegen außerhalb unserer Kontrolle. " Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass sich die Fluggesellschaft auf außergewöhnliche Umstände beruft. Nordhardt geht davon an, dass am Ende wohl Gerichte darüber entscheiden, ob es sich bei der IT-Störung für die Fluggesellschaften um außergewöhnliche Umstände handelte.

Auch die Blockade durch die Mitglieder der "Letzten Generation" könnte als außergewöhnlicher Umstand gewertet werden. Zu dieser Einschätzung kam das Fluggastrechte-Portal Flightright nach ähnlichen Aktionen der Klima-Aktivisten im vergangenen Jahr.