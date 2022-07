"Blauer Mond" steht wieder in Remscheid

Dort war das Mannesmann Denkmal nach einem Sturm 2015 aus Sicherheitsgründen abgenommen worden. Einige Hundert Remscheider waren gekommen um die Wiederaufrichtung zu feiern.

Wiederaufbau nach sieben Jahren

Sein "Dornröschenschlaf" am Boden geht damit zu Ende. In senkrechter Position wurde der blaue Mond, mit dem Logo "MW" der Mannesmann Werke, auf der Spitze des Turms installiert. Mehrere Bürgerinitiativen hatte jahrelang ihr ganzes Herzblut in den Erhalt des historischen Wahrzeichens gesteckt und Spendengelder für die Beleuchtung gesammelt. In knapp 60 Meter Höhe soll er von jetzt an wieder in den Abend und Nachtstunden leuchten und seine Funktion als Denkmal erfüllen.

Jahrelanger Kampf um das Denkmal

Viele Menschen verfolgten den Wiederaufbau

Nach einem Sturm lag der Mond aus Sicherheitsgründen auf einem Remscheider Parkplatz. Der Discounter Aldi, als Besitzer des Geländes, war zunächst gegen den Wiederaufbau auf seinem Gelände, entschied sich dann aber doch dafür. In den Jahren zuvor hatte es mehrere Protestaktionen von Befürwortern des Wahrzeichens gegeben.

Der Wiederaufbau kostete nun über 500.000 Euro. Die Beleuchtung des Mondes stand lange Zeit auf der Kippe, da die Spendengelder die Kosten zunächst nicht deckten. Nun hat der blaue Mond aber doch noch kurzfristig eine LED -Beleuchtung bekommen, die ab dem 21. August eingeschaltet werden soll.

Remscheid – die Geburtsstätte des nahtlosen Mannesmann Rohres