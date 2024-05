Leverkusen mit Wut im Bauch zur Halbfinal-Neuauflage nach Rom

Stand: 01.05.2024, 13:06 Uhr

Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch ist der deutsche Fußball-Meister Bayer Leverkusen am Mittwoch zur Neuauflage des Europa-League-Halbfinals bei AS Rom (Donnerstag, 21 Uhr/RTL) in die Ewige Stadt geflogen.