Bewährung für Kölner Rapper - schwere Explosion verursacht

Er habe sein Leben vor die Wand gefahren, sagte der von Verbrennungen schwer gezeichnete Nico Brenner vor Gericht. Als Rapper trägt er den Namen "Dr. Knarf" . In seinem "letzten Wort" vor der Urteilsverkündung sagt der 39-Jährige, dass es keinen Tag gebe, an dem er nicht an den 6. Februar 2017, also genau heute vor sieben Jahren, zurückdenke.

Explosion beim Versuch, Hasch-Öl herzustellen

Damals hatte er in seinem Tonstudio im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Burgmauer in der Kölner Innenstadt Hasch-Öl produzieren wollen. Dabei entzündete sich ein Gasgemisch. Der Rapper und ein Bekannter, der ebenfalls in dem Prozess angeklagt war, sagten vor Gericht, dass sie versuchten, vor den Flammen davon zu laufen.

Nico Brenner wurde vom Kölner Landgericht zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt, wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, der Herstellung und des Handels mit Drogen. Zuvor hatte er ein umfassendes Geständnis abgelegt.

Sein Bekannter, der an dem Abend ebenfalls im Tonstudio war, hatte mit der Detonation nichts zu tun, sagt das Gericht. Weil bei ihm zu Hause Drogen gefunden wurden, verurteilte ihn das Landgericht zu sechs Monaten auf Bewährung.

"Von morgens bis abends bekifft“

Vor der Explosion bestimmten Drogen das Leben des Rappers. Nach eigenen Angaben hatte er bis zu 10 Gramm Marihuana pro Tag konsumiert: " Ich war von morgens bis abends bekifft." Das sei nun vorbei, sagt auch der Verteidiger von Nico Brenner:

„Das Ereignis hat eine völlige Veränderung mit sich gebracht“ Verteidiger von Nico Brenner