Neue Spuren im Fall Tanja Groen: Wurde sie Opfer eines Kindermörders?

Erste Spur im Coldcase

Der Fall Tanja Groen gilt als einer der größten Vermisstenfälle in den Niederlanden. In der Nacht zum 1. September 1993 war die damals 18-Jährige nach einer Studentenfete in Maastricht spurlos verschwunden. Nach Augenzeugenberichten wollte sie mit ihrem Fahrrad nach Hause fahren - rund 10 Kilometer entfernt.

Aber da kam sie nie an. Bis heute fehlt von ihr und von ihrem Rad jede Spur. Immer wieder hatten Polizei und Staatsanwaltschaft nach der Studentin gesucht. Bei kleinsten Hinweisen in diesem so genannten "Coldcase" wurde der Fall wieder aufgerollt und neue Ermittlungen gestartet. Noch vor drei Jahren hat es in der Stabrechtser Heide, zwischen Eindhoven und Roermond Grabungen nach Tanja gegeben - alles ohne Erfolg.

Neue Hoffnung für die Familie

Jetzt flammt erneut ein Funke Hoffnung auf für die Familie von Tanja, ein erneuter Strohhalm, an den sie sich klammert, um vielleicht endlich etwas über das Schicksal von Tanja zu erfahren. Dass sie noch leben könnte, glaubt in der Familie niemand, aber erst wenn sie weiß, was mit ihr geschehen ist, hat sie die Chance, den Verlust zu verarbeiten.

Das "Dutroux-Muster"?

Nach seiner Festnahme im August 1996 stand Dutroux bereits auf der Liste der Verdächtigen im Fall Tanja Groen. Die Eltern der Studentin wurden damals gebeten, Beweisstücke wie Kleidung, Schuhe und Schmuck aus den Häusern und Autos des Kindermörders zu begutachten und mögliche Habseligkeiten ihrer Tochter zu identifizieren. Aber sie konnten damals nichts finden.

Dennoch sieht der Leiter der belgischen Polizeibehörde für vermisste Kinder, Alain Remue, beim Verschwinden der Maastrichter Studentin bis heute Parallelen zu anderen Dutroux-Opfern: 1996 war die damals 12-jährige Sabine Dardenne auf dem Schulweg von ihm entführt worden - mit dem Fahrrad. Wenige Wochen später entführte Dutroux in den Ardennen die damals 14-jährige Laetitia Delhez - ebenfalls mit dem Fahrrad. Und auch Tanja Groen verschwand mit ihrem Fahrrad.

Der Fall Dutroux – immer noch ein Trauma in Belgien

Der belgische Kindermörder Marc Dutroux ist 1996 festgenommen worden. Damals waren zwei junge Mädchen - Sabine Dardenne und Laetitia Delhez aus dem Kellerloch eines seiner Häuser lebend befreit worden. Nur wenige Tage später fand man in seinem Garten die Leichen von Julie und Melissa aus Lüttich und An und Eefje aus Hasselt.

Julie und Melissa waren in seinem Kellerloch verhungert, An und Eefje von ihm getötet worden. 2004 wurde der heute 65 Jahre alte Marc Dutroux zu lebenslanger Haft verurteilt. Mehrere Anträge auf Freilassung lehnte das Gericht ab.