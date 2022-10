Neue Ermittlungen gegen den belgischen Kinderschänder Marc Dutroux

Seither fehlen von ihr und von ihrem Fahrrad jede Spur. Entführte Dutroux bereits 1993 die Tanja Groen in Maastricht? Immer wieder hatten Polizei und Staatsanwaltschaft nach der Studentin gesucht. Erst letztes Jahr haben Grabungen in der Stabrechtser Heide zwischen Eindhoven und Roermond stattgefunden - ohne Erfolg. Jetzt tut sich offenbar eine neue Spur auf.

Gibt es neue Spuren zu Marc Dutroux?

Nach Angaben einer limburgischen Tageszeitung wollen die niederländischen Justizbehörden DNA Analysen, die in Häusern und Autos des belgischen Kinderschänders gefunden und bisher nicht zugeordnet werden konnten, mit der DNA der niederländischen Studentin vergleichen. Ein entsprechendes Rechtshilfesuchen hat die Staatsanwaltschaft Maastricht bereits gestellt. Das bestätigte die Justiz in Lüttich. Sie zeigt sich kooperationsbereit.

Ein neuer Hoffnungsschimmer

Für die Eltern von Tanja Groen ist es ein kleiner Hoffnungsschimmer, nach fast 30 Jahren endlich etwas über das Schicksal ihrer damals 18 Jahre alten Tochter zu erfahren. Denn in all der Zeit und trotz aller Ermittlungen gibt es bis heute nicht eine einzige Spur. Dass ihre Tochter noch lebt, glauben sie eher nicht. Aber sie wollen Gewissheit.

Verdächtigungen und mögliche Parallelen

Nach seiner Festnahme im August 1996 hatte Dutroux bereits auf der Verdächtigenliste im Fall Tanja Groen gestanden. Die Eltern der Studentin waren damals eingeladen, bei in dessen Häusern und Autos gesicherten möglichen Beweisstücken nach Kleidung, Schuhen, Schmuck oder sonstigen Besitztümern ihrer Tochter zu suchen, aber sie haben nichts gefunden. Dennoch: Alain Remue, der Leiter der belgischen Polizeibehörde für vermisste Kinder sieht beim Verschwinden der Maastrichter Studentin Parallelen zu anderen Dutroux-Opfern.

Viele Parallelen zum Fall Dutroux

1996 war die damals 12jährige Sabine Dardenne auf dem Schulweg von ihm entführt worden - mit dem Fahrrad. Wenige Wochen später entführte Dutroux in den Ardennen die damals 14jährige Laetitia Delhez - ebenfalls mit dem Fahrrad. Und Tanja Groen verschwand - ebenfalls mit ihrem Fahrrad. Das passte perfekt ins Bild, so der Experte. "Und darum stand die Studentin auch immer auf unserer Liste, schließlich wohnte sie in der Nähe der Grenze. Und die ist für Verbrecher bedeutungslos", so Remue wörtlich. Sollte es diesmal zu einem Durchbruch kommen?

1 Million Euro für Hinweise

Der Fall Tanja Groen gilt als einer det größten Vermusstenfälle in den Niederlanden. Für die Aufklärung ihres Schicksals hat eine Vereinigung 1 Million Euro ausgelobt. Der Journalist, der das Geld per Crowfounding zusammengetragen hat, ist kurz nach der Bekanntgabe seiner Aktion im Sommer 2021 ermordet worden

Marc Dutroux erschütterte Belgien bis in Mark

Der belgische Kindermörder Marc Dutroux war 1996 festgenommen worden. Damals waren zwei junge Mädchen (Sabine,12 und Laetitia, 14) aus dem Kellerloch eines seiner Häuser lebend befreit worden. Nur wenige Tage später fand man in seinem Garten die Leichen von Julie und Melissa aus Lüttich und An und Eefje aus Hasselt. Juie und Melissa waren in seinem Kellerloch verhungert, An und Eefje von ihm getötet worden. 2004 wurde der heute 65 Jahre alte Marc Dutroux zu lebenslanger Haft verurteilt. Mehrere Anträge auf Freilssung lehnte das Gericht bisher ab.