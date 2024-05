Mit den Fans in Dublin: Holt Bayer Leverkusen erneut den Titel?

Über 15.000 Fans von Bayer Leverkusen sind in die irische Hauptstadt gekommen. Auch aus dem italienischen Norden sind mehr als 10.000 Fans angereist. Eine Gewinnerin steht schon am frühen Nachmittag fest: Es ist die Gastgeberstadt Dublin, lebendig und voll liebenswürdiger Menschen. Die Stimmung in der Stadt ist heute sehr besonders.

Zentraler Anlaufpunkt ist den ganzen Tag über das Fanfest im Zentrum des historischen Dublin, dem Dublin Castle. Historisch soll es im Fußball heute natürlich auch werden. Beide Fangruppen, die den ganzen Tag über friedlich miteinander unterwegs sind, wünschen sich das. Immer wieder kommen Fans beider Lager miteinander ins Gespräch.

Bayer wirklich "invincibili"?

Dabei hört man von den Italienern oft und durchaus anerkennend das Wort " invincibili ": "u nbesiegbar ". Bergamo hat mehrere Male in der Liga verloren, Leverkusen nicht. Die Atalanta-Fans Adriano und Renata aber sagen: " Keine Mannschaft ist unbesiegbar. Atalanta kann es schaffen. Warum sollten wir nicht gewinnen? Wir sind so weit gekommen. "

Seifi und Micha schon 1988 dabei

Vater Seifi und Sohn Micha haben schon das Finale 1988 live erlebt

Fußball-Geschichte hat Bayer Leverkusen 1988 im UEFA -Cup geschrieben. Das war der Vorläufer-Wettbewerb der Europa League. Und der Leverkusener Fan Seifi war mit seinem Sohn Micha damals im Rückspiel um den Titel dabei.

Seifi erinnert sich, dass er den damals sechsjährigen Sohn das ganze Spiel über auf den Schultern hatte. 3:0 hatte Bayer das Hinspiel bei Espanyol Barcelona verloren. Micha erinnert sich noch heute, dass Leverkusen dann zu Hause 3:0 führte und das Elfmeterschießen schließlich gewann. So soll das am Mittwochabend auch werden, wünschen sich Vater und Sohn.

Leverkusen-Fans im Reisestress

Die Erfolge, die Leverkusen jetzt feiert, sind für die Fans dennoch anstrengend. Egal, mit wem man heute spricht, sie alle waren in den vergangenen Monaten ständig unterwegs. Finanziell sei das schon anspruchsvoll, sagt ein Fan, der mit seinem Kumpel sogar in Baku in Aserbaidschan mit dabei war.

Und man brauche eine verständnisvolle Partnerin. Die werde er aber jetzt auch mitnehmen nach Berlin, freut er sich. Am Samstag geht es dort im Olympiastadion gegen den 1. FC Kaiserslautern um den Gewinn des DFB -Pokals. Länger Urlaub machen im schönen Dublin ist also nicht drin.

