Ballonfestival in Bonn gestartet

" Wo seid ihr gestartet ", ruft eine Gruppe Kinder hoch zum Heißluftballon. Im Korb kann man das gut verstehen, denn es ist überraschend ruhig. Nur wenn der Brenner an ist, wird es laut. Sonst kann man sich sogar mit Menschen am Boden unterhalten. " In der Rheinaue ", ruft Christopher Münch zurück.

Mit Ballonfahrt überrascht

Dass der 40-Jährige aus Rheinbach-Wormersdorf im Korb steht, damit hatte er wenige Stunden zuvor noch gar nicht gerechnet. Sein Freund hat ihn damit als Geburtstagsgeschenk überrascht. Fünf weitere Freundinnen und Freunde sind mit dabei.

Es ist sein erstes Mal im Heißluftballon und er ist begeistert. Vor allem von der Ruhe. " Mein Leben ist sonst eher schneller als langsam und hier oben beim Gleiten, dieser Ruhe und diesem Ausblick kann ich einfach mal den Kopf abschalten. Das klappt sonst eher selten ", schwärmt er.

Rheinische Frohnatur

Eine Stunde zuvor in der Rheinaue kümmert sich Pilot Matthias Stauch um den Aufbau des Heißluftballons und um die Einweisung der Gruppe. Der 61-Jährige aus Much im Rhein-Sieg-Kreis macht den Job seit sechs Jahren. Er ist eine rheinische Frohnatur. Das merken auch seine Fahrgäste, als er sie begrüßt.