Neuer Eigentümer für historischen Bahnhof

Das Konzept des Investors sieht eine denkmal- und bestandsorientierte Sanierung und Entwicklung der stadtbildprägenden und teils denkmalgeschützten Gebäude vor. Dabei sollen moderne Nutzflächen mit attraktiven Nutzungen geschaffen werden, heißt es in der Pressemitteilung der Bahn. Für die Erdgeschosse sind vorrangig Gastronomie und Dienstleistungsnutzungen vorgesehen, die Obergeschosse sollen moderne Büro- und Praxisflächen bieten. Mit Besitzübergang können auch die konkreten Interessentengespräche beginnen.

Döppersberg soll weiter aufgewertet werden

So könnte der Vorplatz des historischen Bahngebäudes aussehen.