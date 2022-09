Wuppertal: historisches Bahngebäude verkauft

Stand: 02.09.2022, 17:58 Uhr

Das historische Bahngebäude am Döppersberg in Wuppertal hat einen neuen Eigentümer. Wer das Gebäude gekauft hat, ist allerdings noch unbekannt. Die Stadt will den neuen Eigentümer erst in der kommenden Woche vorstellen.